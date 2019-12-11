Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить за ноябрь премию в 1630%, что равняется 236 тыс. грн. Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Тимофей Милованов. Фото: Yes.2019

Как сообщается, документ адресован Кабинету министров Украины 4 декабря текущего года. Он был подписан исполняющим обязанности государственного секретаря Александром Черных. Премия должна быть согласована правительством. В случае положительного решения зарплата Милованова за ноябрь, с учетом премии, составит 271 тыс. грн.

"Уважаемый Тимофей (Милованов - Ред.), можно узнать, за что премия? За какие результаты работы?" - задался риторическим вопросом Дубинский.

Скриншот: t.me/dubinskypro

Также в документе указано, что в сентябре Милованов получил премию в размере 345%, или 40,1 тыс. грн, в октябре - в размере 587,5%, или 68,3 тыс. грн.

Фото: t.me/dubinskypro

Ситуацию с премией Милованову уже прокомментировал премьер-министра Украины Алексей Гончарук. Так, во время брифинга он заявил, что слышал об этой информации, но сам документ о назначении министру премии в четверть миллиона гривен пока не видел.

"Смотрите, еще раз. Я уже сегодня с утра услышал эту информацию. Мне соответствующие документы не поступали. Поэтому я буду комментировать, когда у меня будут документы", - заявил Гончарук.

На уточняющий вопрос журналиста, спрашивал ли он об этом у Милованова на прямую, Гончарук сообщил, что последние два часа с ним не общался и не может комментировать.

"Мы еще не общались с ним за последние там часа два, чтобы детальнее поговорить. Еще раз: я прошу вас на это не спекулировать. Когда будут соответствующие документальные подтверждения, я обязательно прокомментирую", - сказал премьер.

Напомним, в начале декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что неудовлетворен размером своей зарплаты. По его словам, он получает 18 тысяч гривен, но их ни на что не хватает. Милованов заявил, что он живет на собственные сбережения.

Также Милованов рассказал, сколько лет украинцам осталось ждать зарплат "как в Польше".