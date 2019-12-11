Работники Службы безопасности Украины разоблачили схему крышевания топ-чиновниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев борделей", - говорится в сообщении.

Уточним, что за свои услуги полковник и капитан полиции ежемесячно получали около 2 тысяч долларов. Во время задержания был зафиксирован момент передачи денег.

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