11 декабря в Харькове на стадионе Металлист состоится матч года донецкого "Шахтера" с итальянской "Аталантой" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В случае победы, "горняки" гарантируют себе выход в плей-офф самого престижного в мире клубного турнира.
Где смотреть матч Шахтер-Аталанта
Украинские зрители смогут увидеть матч в прямом эфире на телеканале Футбол 2, а в России его покажут по "Матч ТВ". Начало трансляции в 19:50.
"Страна" будет вести онлайн Шахтер - Аталанта с 19:00.
Поединок будут обслуживать футбольные судьи из Германии во главе с 38-летним рефери Феликсом Цвайером.
Настрой команд перед игрой
По словам главного тренера донецкого Шахтера Луиша Каштру у команд - абсолютно равные шансы на победу - 50 на 50. То есть при желании каждая из команд может пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каштру ожидает интересной встречи сильных соперников и борьбы до самого конца. Перед вылетом в Харьков "горняки" провели предматчевую тренировку под Киевом, в загородном комплексе "Святошин".
У футболистов было прекрасное настроение, заболевших или травмированных в команде нет. В рамках одного из упражнений футболисты держались за руки и ловили "в сети" соперников по игре.
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал на пресс-конференции, что у его подопечных есть силы и вера бороться за победу после трех поражений кряду. Также он отметил некоторые кадровые проблемы команды, связанные с числом травмированных игроков. Это усложняет маневры для ротации. Он отметил, что шансы у Шахтера больше из-за положения команд в турнирной таблице и преимущества в несколько очков.
Положение в группе
В группе С Шахтер занимает второе место, опережая на два очка Динамо Загреб, который находится на третьем месте. Команда может выйти в 1/8 финала, если победит Аталанту или в случае ничьей и проигрыша Динамо Загреб в игре с Манчестер Сити. при этом у Аталанты шансы чуть меньше: команда выйдет в плей-офф, если победит Шахтер, а Динамо Загреб не выиграет у Манчестер Сити.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|Ман Сити
|5
|3
|2
|0
|12-3
|11
|Шахтер Донецк
|5
|1
|3
|1
|8-10
|6
|Динамо Загреб
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|Аталанта
|5
|1
|1
|3
|5-12
|4
Прогнозы букмекеров
Букмекерская контора William Hill оценивает шансы Шахтера на победу с коэффициентом 2,5, на успех Аталанты ставят 2,55, а ничья оценивается коэффициентом в 3,75.