11 декабря в Харькове на стадионе Металлист состоится матч года донецкого "Шахтера" с итальянской "Аталантой" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В случае победы, "горняки" гарантируют себе выход в плей-офф самого престижного в мире клубного турнира.

Где смотреть матч Шахтер-Аталанта

Украинские зрители смогут увидеть матч в прямом эфире на телеканале Футбол 2, а в России его покажут по "Матч ТВ". Начало трансляции в 19:50.

"Страна" будет вести онлайн Шахтер - Аталанта с 19:00.

Поединок будут обслуживать футбольные судьи из Германии во главе с 38-летним рефери Феликсом Цвайером.

Настрой команд перед игрой

По словам главного тренера донецкого Шахтера Луиша Каштру у команд - абсолютно равные шансы на победу - 50 на 50. То есть при желании каждая из команд может пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каштру ожидает интересной встречи сильных соперников и борьбы до самого конца. Перед вылетом в Харьков "горняки" провели предматчевую тренировку под Киевом, в загородном комплексе "Святошин".

У футболистов было прекрасное настроение, заболевших или травмированных в команде нет. В рамках одного из упражнений футболисты держались за руки и ловили "в сети" соперников по игре.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал на пресс-конференции, что у его подопечных есть силы и вера бороться за победу после трех поражений кряду. Также он отметил некоторые кадровые проблемы команды, связанные с числом травмированных игроков. Это усложняет маневры для ротации. Он отметил, что шансы у Шахтера больше из-за положения команд в турнирной таблице и преимущества в несколько очков.

Положение в группе

В группе С Шахтер занимает второе место, опережая на два очка Динамо Загреб, который находится на третьем месте. Команда может выйти в 1/8 финала, если победит Аталанту или в случае ничьей и проигрыша Динамо Загреб в игре с Манчестер Сити. при этом у Аталанты шансы чуть меньше: команда выйдет в плей-офф, если победит Шахтер, а Динамо Загреб не выиграет у Манчестер Сити.

Команда И В Н П З-П Очки Ман Сити 5 3 2 0 12-3 11 Шахтер Донецк 5 1 3 1 8-10 6 Динамо Загреб 5 1 2 2 9-9 5 Аталанта 5 1 1 3 5-12 4

Прогнозы букмекеров

Букмекерская контора William Hill оценивает шансы Шахтера на победу с коэффициентом 2,5, на успех Аталанты ставят 2,55, а ничья оценивается коэффициентом в 3,75.