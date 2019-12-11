Сразу после своего назначения министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко получил от государства дом в Конча-Заспе, в то время как его семья владеет пятью квартирами в Киеве.

Об этом стало известно из расследования журналистов телеканала Newsone.

Сообщается, что жена министра Инна Пристайко подтвердила факт владения государственной дачей. И даже предоставила ее фотографии.

Дача Вадима Пристайко в Конча-Заспе. Фото: NewsOne

Инна Пристайко заметила, что арендная плата за пользование государственной дачей составляет 10 000 гривен в месяц. Это чуть меньше половины от официальной зарплаты министра - 23000 гривен. "Достаточно большие деньги, я бы сказала. Для такой "хибарки", которую они выделили, это большие деньги", - отметила жена чиновника.

Дача Вадима Пристайко в Конча-Заспе. Фото: NewsOne

Кроме дома в Конча-Заспе Вадим Пристайко указал в декларации о доходах и имуществе пять квартир и еще один недострой. Ему совместно с детьми принадлежит только две квартиры, остальные находятся в собственности жены. Такое количество жилья Инна Пристайко объяснила необходимостью, отметив, что средства на квартиры муж-дипломат заработал честным трудом: "Мой муж был 18 лет за рубежом. Посол у нас получает 6000 евро зарплаты в месяц".

Имение семьи Пристайко находится по соседству с дачей бывшего председателя Конституционного суда Украины времен Януковича Анатолия Головина, бывшего председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, депутата Ефима Звягильского, бывшего руководителя государственной охраны Валерия Гелетея, экс-спикера Владимира Литвина и экс-президента Леонида Кучмы. Их дома значительно отличаются в плане роскоши от дачи Пристайко, ведь бывшие высокопоставленные чиновники воспользовались известной схемой вывода имущества в частную собственность.

Однако, по мнению экспертов, гарантий, что дом Вадима Пристайко также впоследствии не превратится в элитный коттедж, тоже нет. "Одна из схем - здание пришло в негодность. Юридически оформляется соответствующий акт и происходит полная реконструкция", - отмечает доктор юридических наук Виталий Журавский.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Украина решила отправить Пристайко на конференцию НАТО в Лондоне.

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