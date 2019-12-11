Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады, в котором принимали участие народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец, позже госпитализированный с подозрением на сотрясение мозга, и члены Всеукраинского объединения "Свобода". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского районного управления полиции, говорится в сообщении.

Отметим, Богданец был госпитализирован после драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики. По данным СМИ, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики между ним и членами Всеукраинского объединения "Свобода" возник конфликт, вероятно, из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель. "Свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.

Напомним, что в Верховной Раде подрались из-за продажи земли. Также мы писали о том, что стала известна причина драки в Раде.