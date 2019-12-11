Уголовное производство против тещи известного телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник, которая наехала на мать с 9-летним ребенком, пытаются замять. Об этом завил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов, передает "Корреспондент".

По его словам, вчера он даль большое интервью одному из телеканалов по данному делу. В эфир оно попало 10 декабря. Однако сегодня запись оказалась заблокирована.

"Кто может быть заинтересован в этом – вопросов не возникает", - сказал он.

По словам адвоката, дело расследуется уже почти четыре месяца, и направят ли его в суд – неизвестно.

"Все материалы уголовного производства в отношении Сопельник, все проделанные экспертизы скрываются от меня, как представителя потерпевшей стороны - это дает основание полагать, что дело классическим способом пытаются замять", - подчеркнул Сухов.

Напомним, жуткое ДТП произошло вечером 22 августа, во дворе дома 19А, на Днепровской набережной в Киеве. Белый внедорожник на огромной скорости задним ходом наехал на женщину и ее ребенка. Пострадавших извлекли из-под автомобиля очевидцы ЧП. Женщина и мальчик были госпитализированы.

Также мы сообщали, что тещу Притулы и Хомутынника, которая сбила женщину с ребенком на Осокорках, отправили под ночной домашний арест.