В Кабинете министров Украины решили выделить по 200 тысяч гривен семьям погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Инициатива правительства предусматривает выделение по 200 тысяч гривен каждой из семей, чьи родные погибли во время пожара в Одесском колледже (экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса - Ред.), и по 50 тысяч гривен травмированным во время пожара", - говорится в опубликованном сообщении.

Еще 315 тысяч гривен будут направлены на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара. Средства намерены выделить из Резервного фонда государственного бюджета Украины.

Всего на ликвидацию последствий одесского пожара планируется направить 3 миллиона 965 тысяч гривен. После одобрения на заседании правительства указанные средства поступят в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Одесскую облгосадминистрацию.

Накануне, 10 декабря премьер Алексей Гончарук заявил, что правительство выделит почти 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе и компенсацию семьям погибших.

Как сообщала "Страна", директор сгоревшего колледжа взят под домашний арест. Адвокат подозреваемой просила судью не отправлять директора колледжа под домашний арест, поскольку она вдова и проживает сама.

Напомним, что в прокуратуре рассказали, как начался пожар в колледже в Одессе:

"Судя по предварительным показаниям, преподаватель открыла дверь в кабинет, увидела дым под подоконником, скорее всего огня еще не было, дымился удлинитель компьютера и монитора. Она запаниковала, закрыла дверь на ключ и побежала искать директора колледжа, что бы доложить о ситуации. Но вовремя не нашла. Пока бегала, драгоценное время было потеряно, полыхнул ее кабинет №9, рядом с кабинетом директора. Если бы она просто вынула штепсель удлинителя, пожара бы не было", - рассказал наш собеседник в прокуратуре.