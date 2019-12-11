У компании "Надра Украины" — новый руководитель. Кабмин на своем заседании в среду назначил председателем правления Тараса Кузьмича.

Ранее, 4 декабря правительство уволило Ярослава Климовича, который возглавлял "Надра Украины" с 2014 года. Климович - выходец из бизнес-группы экс-владельца WOG Петра Дыминского. И именно при нем "Надра Украины" потеряла немало ликвидного имущества.

В СМИ писали, что инициатором отставки Климовича стал новый руководитель Госгеонедр Роман Опимах. Он уже задекларировал новые подходы в сфере использования недр, в которые кандидатура Климовича явно не вписывалась.

Тарас Кузьмич попал в геологоразведку прямиком из дипломатической службы. До недавнего времени он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в ЮАР, куда его откомандировал экс-президент Петр Порошенко в декабре прошлого года (до этого он служил в диппредставителтстве в ЮАР с 2008 по 2014 год). Последнюю декларацию о доходах перед увольнениям с диплужбы Кузьмич заполнял в сентябре этого года.

До этого Кузьмич возглавлял департамент внешних коммуникаций государственной компании "Центрэнерго" (в те времена, когда она находилась под контролем окружения Порошенко - Игоря Кононенко и Кропачева, которого называли "смотрящим" от Кононенко за энергетикой).

А еще раньше был советником экс-министра энергетики Игоря Насалика. При этом Игорь Насалик считается куратором схем окружения Порошенко в энергосекторе. И он несколько раз вступал в стычки с нынешним главой профильного комитета по энергетике Андреем Герусом (тот, в частности, обвинял его в попытке вывести из госсобствености Калушскую ТЭЦ).

Зарплата на "Центрэнерго" указана в декларации о доходах Кузьмича, которую он заполнял перед уходом с дипслужбы. Он получил около 388 тысяч гривен, а в МИДе — чуть более 163 тысяч гривен.

В декларации о доходах, которую Кузьмич заполнял в качестве кандидата на должность предправления "Надр Украины" в начале декабря этого года в качестве основных источников дохода снова указана зарплата в "Центрэнерго" — порядка 1,4 млн гривен. Еще около 9,2 тысяч гривен он получил от сдачи в аренду имущества "Западной агропроизводственной компании" и около 40 тысяч гривен — по процентам от вкладов в Ощадбанке (120 тысяч гривен), Укргазбанке (348,6 тысяч гривен) и банке Кредит Днепр (4,5 тысяч гривен).

На Кузьмича записаны квартира в Киеве площадью 45,9 квадратов, несколько земельных участков в Киевской и Ровненской областях, а на его жену, Татьяну Кузьмич — квартиры в Киеве и Донецке. Кузьмич также владеет автомобилем BMW X6 2014 года выпуска.

Он задекларировал 110 тысяч долларов и 60 тысяч евро наличными.

"Надра Украины" занимается геологической разведкой и реализует инвестиционные проекты в этой сфере. В ее состав входит 14 управлений по геологоразведке и специализированных предприятий.

И как раз в этой сфере в ближайшее будущее намечаются серьезные изменения. Кабмин сообщил, что уже разработал законопроект по борьбе со "спящими" лицензиями - для компаний, получивших лицензии на добычу нефти и газа более трех лет назад введут помесячную ренту. А если ее не платить, то лицензию могут аннулировать. Это делается для того, чтобы передать "спящие" участки ном инвесторам. Госгеонедра также презентовали Инвестиционный атлас недропользователя, на котором нанесены готовые к добыче объекты. В правительстве также делает ставку на увеличение добычи, для чего планируется усилить геологоразведку.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил замглавы МИД Зеркаль и еще пятерых топ-чиновников.

Также мы писали, что специалист по колониям Барабаш назначен главой Госагентства резерва.