Кабинет министров Украины объявил конкурсы на руководство восьми государственных служб. Об этом сообщил в Telegram депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства.

Согласно сообщению Гончаренко, Кабмин объявил конкурс на главу Национальной службы здоровья, Государственной службы по вопросам труда, Государственного агентства по вопросам искусств, Государственного агентства по вопросам образования в сфере искусства, Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества, Государственного агентства спорта, Государственного агентства развития туризма, Государственной инспекции культурного наследия.

Фото: t.me

Напомним, что сегодня специалист по колониям Барабаш назначен главой Госагентства резерва.

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