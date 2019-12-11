Киевский райсуд Одессы продлил арест 22-летнему Николаю Трасову, подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, которое было совершено в июне 2019 года. Об этом сообщает "112 Украина".

Уточняется, что Тарасов будет содержаться под стражей до 8 февраля без права внесения залога. Во время заседания адвокат родителей погибшей девочки ходатайствовал относительно того, чтобы перевести подозреваемого в Одесский следственный изолятор, поскольку, по мнению потерпевшей стороны, в изоляторе временного содержания он находится в достаточно комфортных для себя условиях. В частности, его содержат в одиночной камере. Участники процесса предполагают, что это делается для безопасности подсудимого.

Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство адвоката и с сегодняшнего дня подозреваемого Тарасова переведут в Одесское СИЗО. В судебном процессе объявлен перерыв до 9 января 2020 года.

Напомним, напомним, 22-летний злоумышленник в июне заманил Дашу в дом, убил, а тело сбросил в выгребную яму, где ее тело нашли лишь через неделю. Поисковая операция проводилась на земле, с воздуха и под водой. Подозреваемого - односельчанина и соседа девочки - арестовали 21 июня без права внесения залога.

Напомним, на днях обвиняемый в убийстве Даши Лукьяненко на суде изменил показания и заявил, что его заставили взять вину на себя.

Также мы сообщали, что обвиняемый в жестоком убийстве сестры 18-летний парень попытался сбежать из московского суда через потолок.