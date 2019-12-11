Парламент во Франции, несмотря на протесты, одобрил повышение пенсионного возраста с 62 лет до 64. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, решение парламент принял в рамках пенсионной реформы, суть которой заключается в создании единого пенсионного режима. Это означает отмену привилегий для некоторых профессий.

С помощью реформы власти Франции хотят побороть дефицит в пенсионной системе, который к 2035 году составит около 7 млрд евро.

Напомним, 5 декбаря во Франции, где скоро состоялся саммит "нормандской четверки", объявлена национальная забастовка против реформы пенсионной системы.

Ранее "Страна" сообщала о подготовке профсоюзами и аграриями всеобщей забастовки в Украине в связи с земельной реформой. Также мы писали о забастовке сотрудников почты в Финляндии в конце ноября.