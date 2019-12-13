Сегодня пятница 13-е. Согласно исследованиям, миллионы человек по всему миру считают этот день зловещим, а такую пятницу называют черной.

"Страна" рассказывает, какие суеверия связаны с пятницей 13-го и почему ее боится часть людей. Для тех, кто в это не верит, мы подготовили веселые картинки, которыми можно поделиться с друзьями по смс.

Пятница 13. Почему ее боятся?

Есть несколько версий, почему пятница 13-е считается черной. Самые распространенные такие.

Первая версия: речь идет о библейской "тайной вечере", в которой участвовали 13 человек, и распятии Иисуса Христа, которое, согласно Евангелию, произошло в пятницу.

Тайная вечеря - это событие последних дней земной жизни Иисуса Христа, о котором говорится в Евангелии. На ней он встретился со своими двенадцатью ближайшими учениками, рассказал заповеди о смирении и христианской любви, предсказал предательство одного из учеников и судьбы христианской церкви.

Вторая версия: в средневековье жители европейских стран верили Европе также верили, что в ночь на пятницу 13-е ведьмы устраивали шабаш.

Третья версия: якобы в пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров. После чего их жестоко пытали и казнили. В наши дни эта история популярна после ее пересказа в книге Дэна Брауна "Код да Винчи".

Фреска Леонардо да Винчи "Тайная вечеря"

Пятница 13. Суеверия и примеры

Те, кто верят в магию пятницы 13го, обращают внимание на следующие суеверия:

1) В этот день нельзя отправлять с дорогу или путешествие, оно будет несчастливым.

2) Лучше передвигаться пешком, а не на общественном транспорте или своем авто, есть вероятность аварий (исследователи научно это опровергли).

3) Нельзя устраиваться на новую работу - принесет неприятности.

4) Нельзя играть свадьбу - брак распадется.

5) Нельзя высаживаться растения - они засохнут.

6) Не рекомендовано выходить из дома в принципе, чтобы не случилось беды. А если и выходить, то идти в храм.

У фобии, когда люди боятся пятницы 13-го, есть свое название - параскаведекатриафобия (в основе два греческих слова - пятница и 13).

На самом деле в этот день в мире проходит не больше происшествий, чем обычно. Но самое трагическое за последние годы действительно страшное. Это террористические акты в Париже в 2015 году.

В городе произошло несколько взрывов, в том числе возле стадиона Стад де Франс. Также были расстреляны посетили нескольких парижских ресторанов и устроена бойня в концертном зале Батаклан. Погибли 130 человек, пострадали 350.

Ответственность за этот ужас на себя взяли боевики ИГИЛ. Террористы назвали атаку "11 сентября по-французски".

Теракт в Париже в пятницу 13го, в 2015 году. Фото из открытых источников

Пятница 13. Картинки

Для тех, кто не верит в приметы, связанные с пятницей 13е, предлагаем вниманию приколы и картинки, которые можно отправить по смс своим друзьям.

Пятница 13. Картинки

Пятница 13. Приколы

Пятница 13. Черный кот

Пятница 13. Гифка