Премьер-министр Алексей Гончарук, который сегодня сообщил об одобрении Кабмином законопроекта, позволяющего повысить прожиточный минимум, считает, что цены, в связи с укреплением национальной валюты, должны падать быстрее.

Об этом сегодня, 11 декабря, во время брифинга заявил глава правительства.

"Укрепление гривны это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает становится важнее. За нее можно больше купить. Но существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета", - говорит премьер.

Он отметил, что процесс снижения цен на данный момент проходит медленно. "Мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее. Поэтому здесь не каждое событие влияет на сегодня на завтра. Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривны, влияют постепенно. Это постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее", - добавил Гончарук.

Премьер также добавил, что из-за укрепления гривны экспортеры несут потери. "Мы понимаем это негативное влияние и ищем возможность им уменьшить негатив от этого явления..." - сообщил глава Кабмина.

"Страна" сообщала о том, что Гончарук анонсировал законы, которые запретят возвращать Приватбанк Коломойскому.

Также мы писали, что Гончарук заявил о готовности Украины к "газовой войне" с Россией.