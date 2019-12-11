Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец, который подрался с экс-нардепом от "Свободы" Эдуардом Леоновым, находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Об этом на Facebook-странице заявила замглавы фракции и нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - говорится в сообщении.

Она добавила, что "Слуга народа" заявляет о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. "Мы никому не позволим в неполитический и непарламентское способ влиять на работу представителей народа Украины", - написала Кравчук.

Напомним, 11 декабря после заседания аграрного комитета в коридорах Рады подрались депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, однако схватка разрослась. Бывший нардеп Леонов утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа".

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