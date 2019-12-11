Авторитетное американское издание Time признал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года-2019". Об этом говорится в посте издания в Twitter.

"Грета Тунберг – человек года по версии Time в 2019 году", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/time

Напомним, экоактивистка Грета Тунберг, которая прославилась своим эмоциональным выступлением в ООН в сентябре-2019, заявила активистам на переговорах в ООН по климату в Мадриде, что глобальная волна школьных забастовок за климат в прошлом году "ничего не достигла", потому что выбросы парниковых газов продолжают расти.

Ранее издание Financial Times включило Грету Тунберг в список самых вдохновляющих женщин 2019 года. Также мы сообщали, что активистка стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии.