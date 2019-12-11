Российский телеканал "ТНТ" (входит в медиахолдинг "Газпром-медиа") получил права на трансляцию сериала "Слуга народа" с президентом Зеленским в главной роли от шведской компании Eccho Rights (дистрибьютор ряда продуктов студии "Квартал 95" с 2012 года). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу студии.

"Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", - отметили в студии.

По данным агентства, "Квартал 95" еще в 2012 году начала сотрудничество с международным дистрибутором Eccho Rights - с тех пор шведская компания представляет проекты студии на рынках мира.

Как сообщили в "Квартале 95", компания Eccho Rights после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" продала формат сериала американской компания FOX Studios, а сам сериал – самой популярной онлайн-платформе мира – Netflix.

"Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша, Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь. Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами", - подчеркнули в "Квартале".

При этом в студии не сообщили, на каких условиях будет вестись показ "Слуги народа" на российском телеканала "ТНТ", а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.

Как сообщалось, ранее в этом году компания Eccho Rights продала российской компании "Яндекс" эксклюзивные права на показ в интернете на территории РФ сериала "Слуга народа", после чего свободный доступ к его показу был заблокирован с 22 мая на территории России по просьбе правообладателя.

Eccho Rights - международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле. Начиная с 2018 года Eccho Rights входит в состав CJ ENM, одной из крупнейших в Азии медиа- и развлекательных компаний.

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов (51 серия). Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале "1+1" в ноябре 2015 года, второго сезона - 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – 27 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа".

Также мы писали, что Елена Зеленская до сих пор пишет сценарии Кварталу 95.