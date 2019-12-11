300 посялок с благотворительной помощью для поляков в Украине не пропущены таможенниками в пропускном пункте в Медике. Об этом сообщает "Польское радио", ссылаясь на слова волонтеров из организации "Посылка для героя".

"Трех наших волонтеров, которые везли в микроавтобусе подарки для поляков в Украине, не пропустили через границу в Медике украинские таможенники", - заявил председатель организации Томаш Савицкий.

Волонтеры должны были переправить через границу во вторник, 10 декабря, 300 посылок. Но по состоянию на 11 декабря удалось провезти только 10.

По заявлению польской стороны, внутри посылок продукты питания, бытовая химия и изготовленные детьми рождественские открытки. Кроме этого, в подарках были детские коляски и ходунки. Привезти все посылки должны были в Ивано-Франковск, а предназначены они для проживающих в Украине польских семей.

Волонтеры обратились к почетному консулу Украины в Щецине за помощью. "Украинские таможенники продержали нас семь часов, после чего сообщили, что посылки должны быть обложены налогом ввозной пошлиной. Однако гуманитарная помощь не облагается пошлинным налогом", - сообщила координатор акции Александра Цесьля

Она добавила, что, по ее информации, украинские функционеры в воскресенье не пропустили никакого транспорта с помощью для поляков на востоке.

Посылки, которые не удалось переправить через границу, отдадут благотворительной организации, которая распространит их среди бедных семей в Польше.

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