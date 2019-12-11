Блогер и народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский назвал инициативу языкового омбудсмена Татьяны Монаховой о введении штрафов для детских кружков за использование русского языка "позорным бредом".

Бужанский высмеял эту идею на своем канале в Telegram.

"Вот эта история, о которой вчера рассказала мовный омбудсмен, насчет предстоящего штрафования детских кружков за русский язык, она не доработана. Понимаете, а вдруг маленькие мерзавцы будут тайно общаться между собой, как их контролировать? Вижу только один выход, создать спецшколу детей-мовных выкрывачив. Вот как выкрывачи коррупции, только пусть по кружкам работают. Воспитываем, внедряем в кружок, сидит, лепит глэчик, прислушивается. Подошел к окну, махнул флажком, всё, можно брать, приехали на штраф в 11 тысяч гривен", - иронизирует нардеп.

По его мнению, практика наложения штрафов является позором.

"Это то, в конце концов, что мы обещали избирателям?", - возмущается Бужанский.

Скриншот: Telegram/ @MaxBuzhanskiy

Напомним, что вчера Бужанский подал в Раду закон об отмене языкового закона. Однако глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики, "слуга народа" Александр Ткаченко выступил с критикой своего коллеги.

Также "Страна" сообщала, что по мнению Венецианской комиссии в языковой политике Украины не было и нет баланса.