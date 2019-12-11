Украинское правительство сделало первый шаг к "Стране в смартфоне" и презентовало приложение для водителей "Дія", созданное разработчиками за несколько месяцев. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Это приложение для водительских прав. Теперь граждане могут общаться с государством напрямую через это приложение", - говорилось на презентации.

Уточним, что презентацию вел вице-премьер-министр Михаил Федоров. По его словам, водительские права будут только первым шагом. После этого в него можно будет добавить электронные студенческие, пенсионные и даже паспорт.

"Мы очень рады рассказать вам новость: сегодня мы запускаем первую очередь бета-тестировщиков нашего приложения "Дія", который по сути является государством в смартфоне. Это наш такой первый шаг", - сказал он.

Фото: strana.ua

Уточним, что Министерство цифровой информации уже начало прием заявок от всех желающих на тестирование бета-версии мобильного приложения. Обращение можно будет подать на протяжении 5 дней – к моменту запуска, который запланирован на 16 декабря.

"Все, кто присоединятся к тестированию, первыми получат возможность скачать на свой смартфон водительские права и техпаспорт. Наконец страх о забытых дома документах останется в прошлом", - сказал Федоров.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что из-за забытых водительских прав и техпаспорта украинцы уплатили штрафов на сумму в 71 млн гривен.

Также замминистра рассказал, что в приложении планируется создать блоки для регистрации ФЛП; получении документации на стройку и сервис "еМалятко" для новоиспеченных родителей.

Напомним, министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что в правительстве планируют открыть возможность общения граждан с государственными органами через интернет-чаты.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины одобрил закон о переводе трудовых книжек граждан в цифровой формат.