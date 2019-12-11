Киевский районный суд Одессы принял решение о круглосуточном домашнем аресте директора сгоревшего колледжа Любови Кочерги. Также подследственная будет носить электронный браслет. Таким образом следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней. Об этом сообщает "Думская".

Адвокат подозреваемой просила судью не отправлять директора колледжа под домашний арест, поскольку она вдова и проживает сама. Также адвокат пояснила, почему ее клиентка не сможет скрыться от правосудия за границей.

"Любовь Кочерга не имеет возможности пересечь границу. Кроме того, у нее сгорел паспорт и другие документы. Также Любовь Кочерга не намерена влиять на свидетелей так как ее саму во время пожара вытащили из окна третьего этажа", - пояснила адвокат.

Правоохранители инкриминируют директору колледжа статью 367 часть 2 - служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия.

Пока судья находился в совещательной комнате подозреваемой стало плохо и в зал суда вызвали скорую помощь. Медики осмотрели Любовь Кочергу и пришли к выводу, что она может присутствовать на заседании.

После этого судья удовлетворил еще одно ходатайство прокуратуры и отстранил Любовь Кочергу от должности директора колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса на два месяца.

Фото: dumskaya.net

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