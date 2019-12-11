Народный депутат 7 созыва от партии "Свобода" Юрий Сиротюк рассказал журналисту "Страны" Денису Рафальскому, что предшествовало конфликту. Об этом он рассказал у себя в Facebook.

"Разве это драка? Пытался спросить у него (нардепа от "Слуги народа" Богданца - Ред.), где он воевал, на какой позиции, почему прикрывается погибшими сечевиками", - сказал он.

Фото: Facebook/yuriy.syrotyuk

Напомним, 11 декбаря в аграрном комитете Верховной Рады произошла потасовка. Со стороны свободовцев в драке приняли бывшие нардепы - Юрий Сиротюк и Эдуард Леонов. Причиной инцидента сейчас называют вопрос открытия рынка земли.

Позже стало известно, что в драке также участвовал Юрий Сиротюк. В то же время депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что причиной потасовки стало то, что чиновники отказались снимать с рассмотрения вопрос рынка земли, а перенесли его рассмотрение на завтра.