На китайской торговой площадке AliExpress, из-за распродаж на которой месяц назад произошел сбой в работе ПриватБанка, появилась возможность выбирать страну доставки. В том числе среди прочих стран указана и Украина.

Об этом сообщает издание ain.ua.

Украина как вариант доставки появилась также и в карточках некоторых товаров, однако эта кнопка на данный момент неактивна.

Скриншот: aliexpress.com

"Могу предположить, что это пока не склад в Украине, а местный торговец и/или дилер китайского торговца, поставляющий этот товар", — считает Сергей Арабаджи, основатель сервиса Hotline.

По мнению эксперта в области e-commerce, дальнейшие меры китайской платформы по приходу на украинский рынок плохо скажутся на местных предпринимателях. По данным Арабаджи, китайские компании получают с украинского рынка 100 млн долларов ежегодно.

В то же время в "Укрпоште", которая сотрудничает с Почтой Китая по доставке товаров из AliExpress, позитивно оценивают тенденцию экспансии китайской платформы на отечественный рынок. По поводу доставки из Украины в компании отметили: "Эта функция имеет локальный характер и работает для частных предпринимателей, которые зарегистрированы на платформе и имеют свой небольшой склад в Украине".

В "Укрпоште" надеются, что AliExpress не будет тянуть с открытием официального представительства в Украине, так как в Украине есть большой спрос на товары из Китая и это позволило бы покупателям быстрее получать заказы.

Ранее "Страна" сообщала о том, что китайский миллиардер Ма заявил, что пригласит своих друзей-бизнесменов инвестировать в Украину.

Также мы писали, что экс-глава 1+1 презентовал проект введения в Украине налога для Netflix и YouTube.