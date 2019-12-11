Погода в Украине 12 декабря резко изменится, поскольку воздух прогреется до небывалых +9 тепла. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

"Пока большинство стран Европы наблюдают за сильными дождями - синий цвет, снегами - розовый цвет, убегают от штормовых ветров, Украина и дальше находится с антициклоном. А потому завтра у нас - преимущественно сухо. Температура воздуха ночью от небольшого минуса до маленького плюса, днем +2+5 градусов, на Юге до +6+9 градусов", - говорится в прогнозе.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Кроме того, Диденко утверждает, что будут туманы, "если не разгонит завтрашний порывистый юго-восточный ветер". Похожая погода будет и в Киеве.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"В Киеве завтра будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3 градусов. Ветреная погода нуждаться закутываться. Не дайте вирусам ни единого шанса. Потеплеет со следующей недели", - подчеркнула она.

Напомним, Укргидрометцентр и спасатели предупредил об опасном густом тумане, который накроет почти всю территорию Украины.

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