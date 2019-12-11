"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного увольнения Татьяны Монаховой с должности уполномоченного по защите государственного языка за абсолютную профессиональную непригодность. Об этом говорится в заявлении политсилы в среду, 11 декабря.

"В Зе-команде появился свой "вятрович". Вступив в должность Правительственного уполномоченного по защите государственного языка, Татьяна Монахова сразу продемонстрировала одержимость идеями этнической однородности при полном пренебрежении правами человека и нормами Конституции Украины. Эта строительница гомогенного украинства, совершенно не смущаясь, заявила о своем намерении использовать "кнут" в отношении украинских граждан. Новоиспеченная уполномоченная поставила безусловные конституционные права на получение медицинской помощи и образования в зависимость от знания государственного языка", - говорится в сообщении.

По словам представителей партии, после решения Венецианской комиссии по поводу законодательства Украины, власти должны были привести языковую политику Украины в соответствие с европейскими нормами, прекратив дискриминацию русскоязычного населения и представителей других национальных общин, но этого так и не произошло.

"Наплевав на рекомендации европейского сообщества, Татьяна Монахова взялась диктовать приоритеты языковой политики Украины", - отмечают в ОПЗЖ.

"На выборах граждане дали исчерпывающую оценку политике ксенофобии, дискриминации и принуждения. Избиратели отказали в поддержке "деятелям" типа Вятровича и их идеям. Но конкурсы и отборы в Зе-команду опять проходят новые "вятровичи". Власть декларирует мир и объединение страны, но на деле копирует идеи и политику прошлого режима", - говорится заявлении.

В связи с этим, в Оппоплатформе требуют незамедлительного увольнения Татьяны Монаховой с занимаемой должности за абсолютную профессиональную непригодность.

"Мы считаем, что люди с такими взглядами не могут быть допущены к государственной службе. Это создает угрозу для межнационального мира, прав человека и украинской демократии", - отметили в политсиле.

Кроме того, партия требует отменить дискриминационный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По слова депутатов, эта антиконституционная норма будет источником постоянных угроз, конфликтов и дискриминации прав человека в Украине.

Как напомнили в партии, еще в первые дни работы парламента она внесла в Верховную Раду проекты законов "О порядке применения языков в Украине" (рег. №1103-1) и "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" (рег. №1125).

"В наших предложениях заложено большинство рекомендаций Венецианской комиссии. И по поводу применения языковых квот в СМИ, и по поводу использования языков в повседневной жизни, на работе, в процессе обучения. Мы готовы к сотрудничеству с коллегами по парламенту для их доработки и скорейшего принятия. Откладывать эти решения нельзя. Культурное многообразие современной Украины надо защитить!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мовный омбудсмен Монахова собирается штрафовать детские кружки за русский язык.

Также мы писали, что мовный омбудсмен Монахова рассказала как будут штрафовать работников сферы услуг за неиспользование украинского языка.