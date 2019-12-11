Кабмин определил четкие параметры качества услуги по поставке горячей воды потребителям. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, температура воды должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Также был определен порядок оплаты услуги и типичные договоры.

Гончарук добавил, что потребители должны получать качественные услуги за деньги, которые платят. Если они не их получат, то могут обжаловать оплату.

Напомним, Зеленский потребовал от министров снизить тарифы на отопление уже с декабря. Гончарук пообещал "отхороводить".

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