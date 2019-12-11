В стенах украинского парламента появился законопроект №2569 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает текст действующего закона на год. Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.

"В статье 1 закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей цифры 2019 заменить цифрами 2020. Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что законопроект был зарегистрирован заранее представителями фракции "Слуга народа".

Ранее "Страна" писала, что на внеочередном заседании Рады, депутаты рассмотрят законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса. Принятый еще в сентябре 2014-го сроком на 3 года, он уже дважды продлевался - в 2017-м на год и в 2018-м - до 31 декабря 2019 года.

Напомним, "Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что в Донецке отказываются от обмена пленными, о котором договорились на Нормандской встрече, до тех пор пока Украина не исправит текст коммюнике на сайте Офиса президента.