Пресс-служба партии "Слуга Народа" опубликовала заявление с комментарием произошедшей в среду, 11 декабря, драки в стенах Рады в ходе обсуждения "рынка земли". Оно появилось на Facebook-странице политсилы.

Сообщается, что "дерзкому нападению" подвергся член парламентской фракции "Слуга Народа" ветеран АТО Андрей Богданец.

"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, которая имеет целью срыв законотворческого процесса и дестабилизацию ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам. Очень показательной для нас является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского толка и политических сил, которые называют себя патриотическими. Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарата Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике – в том числе путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний", - отмечается в опубликованном заявлении.

Также в заявлении говорится о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе с применением силы.

"Мы никому не позволим в неполитический и непарламентское способ влиять на работу представителей народа Украины", - говорится в опубликованном тексте.

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Мы разбирались, сможет ли Рада завтра продлить закон об особом статусе Донбасса.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде планируют уменьшить в четыре раза объем земли, которую можно будет купить в одни руки. С таким заявлением выступил Дмитрий Разумков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете Украины-2020.