Сайт президента исправил украинскую версию коммюнике Нормандской четверки от 9 декабря, приведя ее в соответствие с англоязычным оригиналом.

Напомним, вчера партия "Оппозиционная платформа" обвинила офис Зеленского в подделке перевода этого документа.

В президентской версии заявлялось, что стороны согласовали продолжение работы над законом об особом статусе Донбасса. Хотя в оригинале закон вообще не упоминался, а речь шла о "правовых аспектах" особого статуса в целом.

То есть обо всех законопроектах, указанных в Минских соглашениях как обязательства Украины. В частности - об амнистии, выборах на Донбассе и закреплении особого статуса в Конституции.

Их у Зеленского, как известно, не очень хотят принимать. Поэтому, видимо, и решили отредактировать перевод коммюнике, оставив там упоминание только того документа, который уже и так принят.

Однако после разразившегося скандала текст тихо исправили. Сравним то, что было вчера и что в итоге стало сегодня.

Было

Стало

Теперь эта фраза на сайте президента звучит, как в оригинале:

Кстати, в парламент уже внесли продление закона об особом статусе Донбасса.

Мы разбирались, сможет ли Рада завтра продлить закон об особом статусе Донбасса