После скандала сайт Офиса президента исправил подделанное коммюнике Нормандской четверки
Сайт президента исправил украинскую версию коммюнике Нормандской четверки от 9 декабря, приведя ее в соответствие с англоязычным оригиналом.
Напомним, вчера партия "Оппозиционная платформа" обвинила офис Зеленского в подделке перевода этого документа.
В президентской версии заявлялось, что стороны согласовали продолжение работы над законом об особом статусе Донбасса. Хотя в оригинале закон вообще не упоминался, а речь шла о "правовых аспектах" особого статуса в целом.
То есть обо всех законопроектах, указанных в Минских соглашениях как обязательства Украины. В частности - об амнистии, выборах на Донбассе и закреплении особого статуса в Конституции.
Их у Зеленского, как известно, не очень хотят принимать. Поэтому, видимо, и решили отредактировать перевод коммюнике, оставив там упоминание только того документа, который уже и так принят.
Однако после разразившегося скандала текст тихо исправили. Сравним то, что было вчера и что в итоге стало сегодня.
Было
Стало
Теперь эта фраза на сайте президента звучит, как в оригинале:
Кстати, в парламент уже внесли продление закона об особом статусе Донбасса.
Мы разбирались, сможет ли Рада завтра продлить закон об особом статусе Донбасса