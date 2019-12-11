Кабинет министров Украины создал вместо Государственной аудиторской службы Офис финансового контроля. Об этом сообщил народный депутат ото фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Вместо Государственной аудиторской службы Кабмин создал Офис финансового контроля", - говорится в обращении.

Также он уточнил, что координировать деятельность Офиса будет Кабмин через министра финансов.

"Новый орган создается на основе Госаудитслужбы, которая передает в наследство свои функции и имущество. Ее штат будет сокращен на 30%", - говорится в опубликованном документе.

Фото: telegram/oleksiihoncharenko

Напомним, Кабинет министров вернул Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерству финансов.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи уже в этом году.