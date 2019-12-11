В Москве подсудимый едва не совершил побег из зала суда, выбравшись из клетки и попытавшись покинуть комнату через потолок. Инцидент произошел в Щербинском судепрямо на глазах у полицейских и попал на видео, на котором видно, что правоохранители били беглеца электрошокерами, но он все равно продолжал сопротивляться. В итоге его вернули в клетку и отправили под арест на два месяца.

Стоит отметить, что "героем" видео стал 18-летний Леонид Грейсер, которого накануне задержали за жестокое убийство 21-летней сестры. Он изрезал девушку ножом и она умерла от кровопотери в подъезде, пытаясь просить помощи у соседей. Тем временем ее брат в обнаженном виде разрисовывал стены комнаты, где напал на сестру, какими-то ритуальными знаками.

Ранее "Страна" писала о том, что обвиняемый в убийстве Даши Лукьяненко на суде изменил показания и заявил, что не убивал.

Также мы сообщали, что жена бизнесмена Соболева не верит в причастность Грановского к убийству своего 3-летнего сына.