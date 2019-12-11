В Святошинском райсуде Киева приговорили бывшего депутата Верховной Рады (парламента) Крыма Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Приговор был вынесен заочно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК со ссылкой на решение суда от 10 декабря.

"За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности и в качестве примера, депутат Светлана Савченко признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам лишения свободы. Принципиальным долгом прокуратуры автономии при поддержке публичного обвинения было доказать вину и обеспечить неотвратимость наказания", - цитируют журналисты прокурора АР Крым Игоря Поночовного.

Светлана Борисовна Савченко была депутатом Верховной Рады АР Крым VI созыва. По данным, она участвовала в заседаниях Верховного совета АР Крым, на которых приняли постановление "О независимости Крыма", согласно которому создали нелегитимное государственное образование "Республика Крым", а также постановление "О правопреемственности Республики Крым".

Кроме того, Светлана Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым", который принял так называемую "Конституцию Республики Крым", согласно которой АРК стала "неотъемлемой частью территории Российской Федерации".

Светлана Савченко - с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года - председатель "Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия". Затем она вошла в Комитет по культуре Государственной Думы (парламенте) России. Доход за год составил 2,5 миллиона рублей. Имеется также дом и земельный участок.

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