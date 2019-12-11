В Кабинете министров Украины утвердили назначение председателем Государственного агентства резерва Никиту Барабаша. Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Facebook.

"Кабмин назначил главой Госагентства резерва Барабаша Никиту Александровича", - написал он.

Фото: t.me

Отметим, что Никита Барабаш, родом из Днепропетровской области, подавал декларацию в качестве начальника отдела организации и анализа финансово-экономической деятельности предприятий Управления организации деятельности государственных предприятий Департамента ресурсного обеспечения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины за 2016 год.

В поданной декларации Никита Барабаш указал 93052 грн зарплаты за год и 8361 грн. материальной помощи. На него зарегистрирована квартира в Киеве площадью 95,5 кв. метров стоимостью 744 688 грн. и автомобиль Mazda стоимостью 149 000 грн.

Напомним, что буквально в этом месяце Кабинет министров Украины утвердил назначение председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого. Согласно документу, он назначен на должность с 29 ноября сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца. Исходя из информации Гончаренко, главу Госагентства резерва меняют второй раз за месяц.

Также мы писали о том, что ГБР в середине ноября провело обыски на складах Госагентства резерва из-за просрочки.