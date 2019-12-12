Вчера в России начался и тут же закончился телепоказ сериала "Слуга народа". Телекомпания ТНТ показала всего три серии, остальное можно будет посмотреть в интернете и заявила, что это было лишь "маркетинговым ходом".

В это мало кто поверил. Многие предположили, что на канал, который принадлежит компании "Газпром-медиа", надавили власти, чтоб те сняли с показа сериал, который, фактически, рекламирует нынешнего президента Украины.

Отметим, что "Слуга народа" - действительно талантливый фильм, а потому - мощное политическое оружие. В основном, благодаря этому сериалу Зеленский и стал президентом.

Украинцы поверили в актера, который играл "президента мечты" Василия Голобородько - нестяжателя, борца с коррупцией, кумовством и олигархами. И выбрали его главой государства.

После этого, во власть пришел не только Зеленский, но и вся его команда. В том числе, и некоторые актеры сериала. Одни формально, другие неформально.

"Страна" решила посмотреть, как в реальной жизни сложилась их судьба.

Владимир Зеленский

Амплуа в сериале: президент Василий Голобородько, который попадает в это кресло благодаря хайповому ролику на YouTube - в нем он критикует правителей за их кортежи, роскошь и вообще стяжательство.

В качестве президента он воюет с олигархами, коррумпированными чиновниками, в мечтах расстреливает депутатов и наяву посылает "в ж...пу" МВФ.

Интересно персонаж Зеленского решает проблему раскола Украины. Он выступает как настоящий центрист, показывая в своем фильме националистов фанатиками и врагами Украины.

Что делает сейчас: Президент Зеленский в своих интервью открыто заявлял, что он - не Голобородько. Он не будет приезжать на работу на велосипеде, просто одеваться и вести себя как Василий Петрович. Более того, кортеж нынешнего президента разросся до 30 автомобилей.

Что же до политики, то Зеленский не только не посылает МВФ, но и активно выполняет его требования и с гордостью в минувшую субботу заявил, что ему удалось договориться о новых траншах Фонда.

Зеленский смягчил риторику в гуманитарных вопросах, но националисты и при нем чувствуют себя вполне вольготно. А после их акций протеста президент зачастую выстраивает свои действия так, чтоб его не обвинили в зраде. Кроме того, до сих пор не отменен или даже не подправлен закон о тотальной украинизации (который раскритиковала Венецианская комиссия), хотя в фильме "Слуга народа" перегибы в украинизации критиковались.

В отличие от Голобородько, у Зеленского есть полный контроль над парламентом. При этом никаких связей с олигархами реальный президент не рвет. Пинчук, Ахметов и Коломойский сохраняют значительное влияние на Раду, правительство и на экономические процессы в государстве. Правда, у Коломойского есть проблемы с Западом, который через МВФ требует урезонить его аппетиты, однако, несмотря на это, после смены власти днепровский олигарх серьезно нарастил свое влияние.

Юрий Корявченков ("Юзик")

Амплуа в сериале: глава Антикоррупционного бюро Борис Иванович Дудяк, который сам погорел на коррупции и незаконном обогащении и был вынужден подать в отставку по собственному желанию, не продержавшись и двух месяцев при правлении Голобородько.

В сериале есть сцена, когда Дудяк объясняет президенту Голобородько то, что на раскрытие новых коррупционных схем не хватает средств. А в это время супруга Дудяка публикует фото в Инстаграм, на которых она отдыхает в пятизвездочном отеле на Мальдивах, позирует в соболиной шубе и ест блюда с лобстерами.

Что делает сейчас: самый большой актер "Квартала 95" Юрий Корявченков прошел в Верховную Раду как мажоритарщик по 33-му округу Кривого рога от партии "Слуга народа".

Старожил "Квартала 95" успел попасть в скандал. В сеть слили записи, как вместе с другими нардепами от монобольшинства Юзик решал вопросы с полицией в Кривом Роге, которые касались крышевания правоохранителей, контроля над уголовными делами по металлолому, покупки местного телеканала, а также "постельного" назначение замминистра инфраструктуры Александры Клитиной.

Детальнее об этом - в материале "Страны" Четыре мгновения Криворожгейта. Как Юзик с друзьями делили родной город Зеленского и обсуждали замминистра Клитину

В САП уже открыли досудебное производство по признакам обещания или предоставления служебному лицу неправомерной выгоды.

Кстати, служить народу нардепу Юзику помогает его жена Татьяна. Ее он оформил на работу в качестве своей помощницы. Впрочем, она работает на общественных началах. Всего у нардепа восемь помощников.

Боря Дудяк - экранный образ Юзика-чиновника в сериале "Слуга народа"

Александр Пикалов

Амплуа в сериале: актер "95 квартала", который часто пародирует на сцене Виктора Януковича, в сериале "Слуга народа" играет роль министра обороны Ивана Андреевича Скорика. Он - из команды Голобородько. Настолько приближен к команде президента, что по-дружески может обсуждать вопросы политики за обеденным столом и под рюмочку водки с близкими и родными Голобородько.

Генетически ненавидит коррупцию и роскошную жизнь высших чинов. Живет скромно, даже будучи министром.

Что делает сейчас: коллега Зеленского по "Кварталу 95" Александр Пикалов находится вроде бы вне политики. Однако он пишет сценарии в том числе и для "Вечернего квартала", в одном из номеров которого национальный хор "Веревки" высмеял поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

По словам Пикалова, реакция президента Зеленского была короткой. "Я написал ему: "ну что?". Он сказал: "отож". И все. Это юмор, это шутки... нужно на это смотреть как-то легче", - сказал Пикалов.

Впрочем, это не первый случай, когда Пикалов смешал политику с дружбой. Так, по данным телеграм-канала "Голда Меир" он курирует все назначения на "Укрзализныце" и активно продвигает на должности в госструктуры своих друзей из байкерского клуба. Всячески поддерживает своего коллегу-байкера, главу Юго-Западной железной дороги Романа Веприцкого.

"Все назначения на Укрзализныце идут с согласованием через актеров 95 квартала - Юзик, Пикалов и Мико", - пишет канал.

Мика Фаталов

Амплуа в сериале: в сериале "Слуга народа" играет соратника Голобородько - главу СБУ Тасуняна. Его герой - честный и принципиальный борец с коррупцией. Именно он раскрывает мега-коррупционную схему премьер-министра (на этом заканчивается первый сезон сериала).

Что делает сейчас: Мика имеет сценический псевдоним в Квартале Фаталов. Но настоящая его фамилия почти совпадает с той же, что у него была в сериале - Тосунян.

На дебатах Зеленского и Порошенко Фаталов с Кошевым и супругой Еленой ближе всего стояли к Зеленскому.

А месяц назад друг главы государства признался, что встречался с застройщиком Артуром Мхитаряном в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

17 сентября 2019 журналисты "Сехм" зафиксировали, как после 10 вечера из Кабмина на паркинг вышел известный столичный застройщик Артур Мхитарян и сразу сел в припаркованное там авто.

"Схемы" уже фиксировали эту машину раньше - в конце сентября съемочная группа сняла, как на этом авто оставлял празднование юбилея народного депутата Григория Суркиса актер студии "Квартал 95" Мика Фаталов.

Сам Фаталов также вскоре вышел из Кабмина и подошел к Мхитаряну. Вместе они пообщались некоторое время с неизвестными людьми на парковке - а потом вместе поехали оттуда на одном авто.

За четыре минуты Кабмин покинул и кортеж премьер-министра Алексея Гончарука.

Мика Фаталов впоследствии объяснил, что был в доме правительства с застройщиком Мхитаряном на встрече по форуму, который должен состояться в феврале.

"Мы там по поводу форума общались. Меня просили, по поводу форума хотели поговорить. Там не было никаких секретных разговоров. Что я там делал, я вам ответил. А что я там дальше, какое отношение - это уже не ко мне. Будет этот форум, посмотрите. Вам все расскажут".

Он подтвердил, что знаком с застройщиком Мхитаряном и "дружит" с ним.