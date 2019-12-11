В пгт Ворзель Киевской области бывший атошник демонтировал и выбросил памятный знак воинам, погибшим на востоке страны. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Уточняется, что несколько лет назад на земельном участке в пгт Ворзель группа участников АТО установила памятный знак погибшим на востоке страны воинам. Вскоре местная сельская рада в административных границах выделила земельные участки для участников боевых действий. При этом участок, где был расположен памятник, попал в собственность одному из атошников.

Для того, чтобы начать на своем участке строительные работы, мужчина был вынужден демонтировать паммятник.

Сотрудники Ирпенского отдела полиции открыли уголовное производство по факту самоуправства (ст. 356 Уголовного кодекса Украины).

В рамках расследования направлены запросы в органы местного самоуправления, чтобы установить ценность и значение памятника. После получения ответов сотрудники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями.

Остатки памятника находятся в отделении полиции и приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественного доказательства.

Фото: kv.npu.gov.ua

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