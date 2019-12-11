Глава Администрации Морских Портов Украины Райвис Вецкаганс за год заработал 3 млн 330 тысяч гривен. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"Глава Администрации Морских Портов Украины за год получит 3 млн 330 тысяч гривен. В месяц около 277 тыс грн. Члены Наблюдательного совета Администрации Морских Портов Украины (7 человек) получат в общем 6 млн 513 тыс гривен", - говорится в обращении.

Фото: telegram/oleksiihoncharenko

Напомним, министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в ноябре получила зарплату в 23 тысячи гривен, ее заместители - от 54 000 до 62 300 тысяч гривен, государственный секретарь министерства - 76 000 гривен.

Также мы сообщали, что Кабмин отменил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн.