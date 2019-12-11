Власти Турции могут лишить военных США доступа к натовским авиабазам "Инджирлик" и "Кюреджик" в случае введения санкций за приобретение систем ПВО С-400. Об этом пригрозил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, Анкара готова приобрести истребители у России, если США не станут продавать ей F-35.

США последовательно призывают Турцию отказаться от ЗРК из России, несмотря на то что их передача уже началась. Вашингтон угрожает Анкаре санкциями и отказом от поставок F-35, которые в настоящее время заморожены. При этом американские власти предлагают турецкой стороне приобрести комплексы Patriot вместо российских С-400.

Чавушоглу еще в начале декабря отмечал, что Анкара обращалась ко многим союзникам по НАТО для приобретения систем ПВО, но получила отказ от своих партнеров. "Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим", - заявил тогда министр.

Покупку С-400 Турцией он назвал не политическим выбором, а вынужденной мерой.

В Вашингтоне продолжают настаивать на небезопасности использования С-400. По словам главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала ВВС США Тода Уолтерса, С-400 и F-35 "не могут сосуществовать" в Турции.

Тем не менее, пока Турция не собирается отказываться от С-400 и идти на поводу у Вашингтона. В конце ноября турецкая сторона приступила к испытаниям ЗРК, военные провели тестирование работы радаров комплексов. По данным газеты Milliyet, для этой цели в воздух подняли американские F-16 и другие самолеты. Целью тестирования стала проверка связи между истребителями и системами ПВО.

В американском конгрессе действия Анкары назвали пересечением "красной линии" и призвали президента США Дональда Трампа наложить санкции против Турции. Однако американский лидер решил пока не вводить ограничительные меры, а лишь последовательно заявляет о намерении договорится с Анкарой.

Трамп обвиняет в покупке Турцией С-400 своего предшественника Барака Обаму, который не стал продавать турецкой стороне системы "Patriot". Администрация Обамы пообещала Турции ракеты Patriot, но не продала им. Она не поставила Турции ракеты. И через какое-то время Турция купила российские системы", - отмечал президент США.

Соглашение между Турцией и Россией предполагает опцион на еще один полковой комплект С-400. В настоящее время Анкара рассматривает возможность покупки дополнительной партии российских ЗРК.

Как сообщала "Страна", США отказались поставлять Турции ЗРК Patriot. Туда отправились российские С-400. После этого в Госдепе США призвали Турцию избавиться от этих зенитно-ракетных систем.