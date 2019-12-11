Следственный комитет России передал в суд уголовное дело в отношении экс-министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко за призывы к терроризму. Об этом пишет сайт Следкома РФ.

"Уголовное дело по обвинению Анатолия Гриценко с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела", - отмечается в сообщении.

Следком РФ обвиняет Гриценко в совершении "публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным российского следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь на территории Украины, публично призывал к подрывам российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока. Гриценко в России угрожает до 7 лет колонии.

Экс-министр в России был объявлен в международный розыск. Следком отмечает, что Гриценко "продолжает скрываться на территории Украины", откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины.

Напомним, что Московский суд в апреле заочно арестовал Анатолия Гриценко.

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