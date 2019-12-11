Венецианская комиссия – орган Совета Европы, который оценивает, насколько законодательство соответствует нормам демократии - опубликовала полный отчет по украинскому мовному закону.

Ранее мы публиковали основные выводы этой экспертизы. Теперь весь 30-страничный документ размещен на сайте комиссии.

Украинские власти считают выводы Венецианки позитивными. В них действительно есть тезис, что улучшение ситуации с государственным языком – это плюс.

Однако чиновники обходят молчанием отрывки, в которых комиссия говорит об ущемлении других языков. В частности, русского. И прямо обвиняют Киев в дискриминации самого большого нацменьшинства.

"Страна" проверила, что говорится в документе о роли русского языка в Украине.

30% считают русский язык родным

В начале эксперты комиссии дают срез – какая в Украине ситуация с этносами и языками.

"Украина многонациональная страна. По данным последней украинской переписи населения в 2001 году этнические украинцы составляли 77,8% населения. Другие крупные этнические группы - россияне (17,3%), белорусы (0,6%), молдаване (0,5%), крымские татары (0,5%), болгары (0,4%), венгры (0,3%), румыны (0,3%), поляки (0,3%), евреи (0,2%), армяне (0,2%), и греки (0,2%). В Украине также есть меньшие группы населения караимов (> 0,1%), крымчаков (> 0,1%) и гагаузов (0,1%).

Хотя украинский язык является единственным государственным языком Украины, значительное количество этнических украинцев и лиц, принадлежащих к нерусским меньшинствам, владеют русским языком и даже считают его своим "родным языком". По данным 2001 года по переписи, 67,5% населения Украины объявили украинский своим "родным языком", 29,6% заявили, что русский является их "родным языком"", - говорится в документе.

Добавим тут, что перепись населения реальной ситуации тут не отражает. Одно дело – какой язык считать родным, а какой реально употреблять в жизни (такого вопроса на переписи решили видимо не задавать). При этом, исследование Gallup 2008 года посчитало русскоязычных очень просто – предлагая два опросника: на русском и украинском языках. В итоге 83% опрошенных взяли русский вариант и отвечали по нему.

Русский защищен Конституцией

Венецианка по сути повторила тезис противников мовного закона в Украине: статус русского языка защищен в украинской Конституции, и новый закон этого никак не отражает.

"Конституция Украины также налагает обязательство гарантировать "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины" (статья 10.3), что требует сбалансированного подхода в области использования языков.

Однако рассматриваемый закон (языковой – Ред.) почти исключительно сфокусирован на усилении использования украинского языка, не регулируя одновременно использование языков меньшинств".

Что обещала Украина Европе

В комиссии говорят, что дать меньшинствам языковые права – это международные обязательства Украины. Под которыми она подписалась. Перечисляются такие документы:

"Украина ратифицировала несколько международных договоров о защите прав человека, которые запрещают дискриминацию по признаку языка и защищают права меньшинств - в частности, статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств и Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. В своей ратификационной грамоте Украина указала, что она будет применять языковую хартию к следующим языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский язык", - говорится в отчете.

Однако реальность, судя по языковому закону, оказалась другой.

Копипаст дискриминации

Венецианка заявляет, что дискриминационная норма закона об образовании, которая уничтожает обучение на русском языке, перекочевала и в мовный закон.

"Венецианская комиссия напоминает, что рекомендовала властям заменить статью 7 (языковую статью образовательного закона – Ред.) более сбалансированным и более четко сформулированным положением. Комиссия пришла к выводу, что менее благоприятное обращение с русским языком и другими языками, не входящими в ЕС, было трудно оправдать, и подняла вопросы дискриминации. Однако Конституционный суд Украины в своем постановлении № 10-р / 2019 г. объявил 16 июля 2019 года Закон, включая его статью 7, недискриминационным и, следовательно, конституционным", - говорится в документе.

"Менее благоприятное отношение к русскому"

В комиссии говорят, что нельзя делать разницу между меньшинствами – когда для народов, имеющих корни в ЕС одни права, для "коренных народов" - другие, а для русских – третьи.

"Венецианская комиссия считает, что очень трудно увидеть причину, оправдывающую такой дифференцированный подход. Венецианская комиссия пришла к выводу, что весьма вероятно, что менее благоприятное отношение к русскому языку (и другим языкам, которые не являются официальными языками ЕС), неоправданны в свете принципа недискриминации, если не предоставлено более убедительное обоснование", - говорится в документе.

Интересно, что вчера на пресс-конференции замминистра культуры Анатолий Максимчук заявил, что никаких обвинений в дискриминации Венецианка не выдвигала, а попросила лишь обосновать такой подход. Однако из полного текста документа видно, что это мягко говоря не так.

Чуть ниже комиссия говорит, что уже получила обоснование такого подхода от Киева – и оно ее не устраивает. Снова прозвучало слово "дискриминация".

"Власти объяснили это европейскими амбициями Украины и столетием угнетения украинского языка в пользу русских, которые де-факто создали привилегированный статус для русских в украинском обществе. По мнению Венецианской комиссии, этих аргументов недостаточно, чтобы перевесить предыдущую оценку Венецианской комиссии, и они неубедительны с точки зрения прав человека в целом и запрета дискриминации в частности.

Внешнеполитические соображения - будь то проевропейская политика Украины или конфликт с Россией из-за аннексии Крыма - не являются веским аргументом в дискуссии о языках, которые граждане, включая представителей национальных меньшинств, имеют право использовать.

Что касается исторического угнетения украинского языка, то это может привести к принятию позитивных мер, направленных на продвижение украинского языка, но, по мнению Венецианской комиссии, это не может оправдать лишение русского языка и его носителей, проживающих в Украине, защиты, предоставляемой другим языкам и их носителям, оставляя в стороне тот факт, что положение о "не входящих в ЕС языках" затрагивает не только русский, но и многие другие языки", - дает отповедь Киеву Венецианская комиссия.

Нездоровая иерархия. Критика идеи "коренных народов"

Ниже в документе эксперты Венецианки снова вернулись к вопросам школ и заявили, что украинские власти создают ситуацию, когда к одним народам относятся более благоприятно, чем к другим.

"Представители болгарского, греческого, немецкого, польского, румынского и венгерского меньшинств, помимо возможности изучать свой язык в качестве предмета, могут также изучать один или несколько других предметов на своем языке на втором уровне образования.

Однако представители национальных меньшинств, которые не говорят на официальном языке ЕС - белорусы, гагаузы, евреи и, что немаловажно, русские, - смогут изучать свой язык как предмет только на уровне средней школы.

Таким образом, на уровне средней школы создается иерархия, при которой к коренным народам потенциально относятся более благоприятно, чем к национальным меньшинствам, которые говорят на официальных языках ЕС, а к национальным меньшинствам, которые говорят на официальных языках ЕС, относятся более благоприятно, чем к другим национальным меньшинствам", - говорится в отчете комиссии.

Уравнять все меньшинства

То же Венецианка говорит о сроках переходного периода – для меньшинств "из ЕС", коренных народов и всех остальных (читай: русских).

"Власти объяснили этот дифференцированный подход близкими отношениями между русским и украинским языками, которые облегчили бы русскоязычным переход на новую систему. Венецианская комиссия не в состоянии оценить, является ли это объяснение обоснованным. Во всяком случае, это не объясняет, почему к языкам коренных народов относятся так же, как и к русскому языку. Поэтому Комиссия рекомендует продлить переходный период для студентов, принадлежащих ко всем национальным меньшинствам - независимо от того, являются ли они носителями языков ЕС или не входящих в ЕС, - и для коренных народов", - заявляют эксперты.

В целом, как уже писала "Страна", комиссия выделила 9 главных претензий к мовному закону.

Во-первых, комиссия заявляет об "особом месте русского языка в Украине".

Во-вторых, говорится о том, что без закона, утверждающего языковые права нацменьшинств, действующий документ - несбалансирован. Эксперты говорят, что новый закон нужно принимать с участием представителей этих самых нацменьшинств.

В-третьих, комиссия призывает не делать разницы между языковыми правами меньшинств, имеющих корни в Евросоюзе и остальными - то есть, в первую очередь русскими. И продлить для них срок адаптационного периода при переходе на украиноязычное обучение. Сейчас "евроменьшинства" будут учиться на родном языке до 2023 года, а русские - до 2020.

"Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов", - говорится в документе.

В-четвертых, Венецианка советует убрать или снизить до минимума языковые санкции (то есть штрафы, которые налагает мовный омбудсмен). Или в крайнем случае - не применять эту норму, пока не заработает закон о защите прав меньшинств.

В-пятых, говорится, что квоты на радио и ТВ должны быть пропорциональными. Видимо, речь о том, что квоты должны распределяться в соответствии с долей нацменьшинств. Однако стоит подождать полного текста выводов комиссии.

В-шестых, предлагается позволить частникам общаться в сфере услуг на том языке, на котором им удобно. То есть отменить драконовские нормы об обязательном украинском в магазинах, ресторанах, спортклубах и так далее. А также - в частном документообороте.

В-седьмых, Венецианка удивляется, почему закон не делает языковых исключений для экстремальных случаев - при обращении в полицию, к врачу и так далее. Предлагается это ввести в закон.

В-восьмых, резко критикует комиссия и положения закона о печатной продукции. Предлагается убрать норму о допечатывании украиноязычного тиража газет и журналов (что может убить их рентабельность). И позволить печатать агитационные материалы для избирательных кампаний на любых языках, а не только украинском. Сейчас другие языки можно использовать только в местах компактного проживания нацменьшинств. Венецианка предлагает снять это ограничение.

В-девятых, нужно отменить правило перевода топонимов на украинский язык.