Кабинет министров Украины инициирует принятие Верховной Радой законопроекта, который в дальнейшем позволит повысить прожиточный минимум. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

Как пишет премьер, этот законопроект внесет изменения в Бюджетный кодекс и позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц.

"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это - важный шаг борьбы с бедностью в Украине", - подчеркнул премьер.

Фото: web.telegram.org

Ранее "Страна" писала, что Кабмин решил переписать формулу, по которой сейчас рассчитывают размер различных соцвыплат (на детей, по инвалидности, по безработице и другие), которые сейчас привязаны к прожиточному минимуму (в этом году - порядка 2 тысяч гривен, со следующего - 2100). Но на сайте Минсоцполитики есть законопроект, предлагающий "отвязать" большую часть платежей от прожиточного минимума, и "привязать" их к некой базовой величине или вообще каждый год определять по-новому. ПОдробнее читайте в материале "Зачем в Украине меняют формулу для соцвыплат".

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук анонсировал законы, которые запретят возвращать Приватбанк Коломойскому.