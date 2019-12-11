Сегодня, 11 декабря, донецкий Шахтер сыграет с Аталантой заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов. Значение этого поединка невозможно переоценить. Дончане могут как выйти в европейскую весну, так и вообще остаться без еврокубков в этом сезоне.

Инфографика: Футбол України

Для начала заглянем в турнирную таблицу.

Итак, перед заключительным туром Лиги чемпионов положение в нашей группе "С" такое

Фото: terrikon.com

Как видим сразу три команды сохраняют шансы на плей-офф и Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Конечно, чуть предпочтительнее они у Шахтера, но это преимущество нельзя считать решающим фактором. Есть разные варианты для дончан - и оптимистические, и не очень. Судьба второй путевки в еврокубки будет зависеть не только от очной встречи Шахтер - Аталанта, но и от параллельного матча в Загребе.

И только если Шахтер выиграет у итальянцев можно открывать шампанское и ликовать. "Горняки" набирают 9 очков и занимают заветное второе место, которое и принесет нам плей-офф Лиги чемпионов.

А вот в случае ничьей или поражения нашей команды на первое место как раз и выходит результат матча в Загребе.

Итак, если Донецк играет вничью с Аталантой, он все-равно попадает в евровесну. Шахтер будет играть в Лиге чемпионов, если Динамо Загреб проиграет или сыграет вничью с Манчестер Сити. Если же хорваты обыграют орлов Гвардиолы, то Шахтер продолжит свои выступления в 1/16 Лиги Европы.

Теперь рассмотрим самый нежелательный вариант, если Шахтер проиграет Аталанте. В этом случае о Лиге чемпионов сразу забываем, но есть шанс зацепиться за Лигу Европы. Это произойдет в том случае, если Динамо Загреб уступит Манчестер Сити или же сыграет с ним вничью. В последнем варианте у Донецка и Загреба будет по 6 очков, но преимущество по личным встречам на стороне Шахтера.

Если же свершится сенсация и Динамо обыграет "горожан" то все... Еврокубки для Шахтера в этом сезоне окончены.

Так что, как видим все в руках и ногах нашей команды. Миллионы болельщиков со всей Украины будут неистово поддерживать сегодня Шахтер в его самом главном матче.

Напомним, что "Страна" проведет текстовый онлайн-репортаж о поединке Шахтер - Аталанта.

Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19.50. В прямом эфире в Украине игру покажет канал Футбол 2.