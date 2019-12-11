Драка в Верховной Раде во вторник, 11 декабря, произошла из-за рынка земли, а участвовали в ней представители ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко, Юрий Сиротюк и Эдуард Леонов, а также нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Бодановец. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Здесь присутствовали активисты и присутствовали представители ассоциаций фермерских хозяйств, Юлия Тимошенко предложила проголосовать за снятие с рассмотрения в общем данного проекта. Сольский не пошел на такое голосование и предложил перенести рассмотрение проекта на завтра. Это не понравилось активистам и они таким невербальным способом давили и пытались довести мнение Тимошенко до господина Сольского", - утверждает нардеп Ирина Верещук.

По ее словам, "активисты подошли к руководителю комитета и пытались дожать свою позицию", поскольку чиновник не может применить физическую силу.

Видео: Facebook/Андрей Якобчук

До инцидента "свободовец" Юрий Сиротюк писал, что члены его партии пришли на заседание комитета, чтобы противостоять "земельному грабежу украинцев"

Фото: facebook.com/yuriy.syrotyuk

Также "Страна" писала, что 5 декабря партию "Слуга народа" потряс очередной громкий скандал. В сессионном зале Верховной Рады подрались однопартийцы Макс Бужанский и Гео Лерос.