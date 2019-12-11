В Мурманске сотрудники ФСБ задержали сторонника радикальной организации "Правый сектор", который намеревался совершить теракт у одного из административных зданий. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 декабря.

По данным журналистов, задержанный является гражданином России. Он хотел устроить взрыв при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ).

Злоумышленника задержали 10 декабря в Мурманске, когда тот хотел взять из тайника свою "бомбу". По факту произошедшего заведено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Отмечается, что "Правый сектор" является запрещенной в России структурой.

Мы разбирались, что такое "армия Яроша", бойцов которой подозревают в убийстве ребенка в Киеве. По данным журналистов, в нее вербовали даже несовершеннолетних. Например, подозреваемый в убийстве Андрей Лаврега попал в армию Яроша в 16 лет.

Напомним, что один из командиров "Правого сектора" подтвердил, что у него служили подозреваемые в убийстве трехлетнего сына предпринимателя Вячеслава Соболева.