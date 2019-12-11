В Одессе опознали еще одну жертву пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом пишет "Думская".

По словам вице-мэра Светланы Бедреги, в одном из обгоревших тел родственники узнали 48-летнюю преподавательницу Наталью Третьякову, которая была заведующей отделением правового направления колледжа. С остальными неопознанными телами - сложнее.

"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", - отметила Бедрега.

С Третьяковой опознаны пять погибших при пожаре. Всего на этот момент спасатели нашли 10 тел при том, что изначально пропавших было 14. Поиски продолжаются.

Напомним, полиция сообщила, что на месте пожара колледжа в Одессе ищут еще четверых человек.

Также мы сообщали, что в МВД хотят ужесточить ответственность за нарушение правил противопожарной безопасности.