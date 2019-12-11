"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что в Донецке отказываются от обмена пленными, о котором договорились на Нормандской встрече, до тех пор пока Украина не исправит текст коммюнике на сайте Офиса президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ресурсы "ДНР".

"Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок", - сказал во вторник, 11 декабря, Пушилин.

Ранее "Страна" расписывала, в чем заключается отличие между официальным документом и его переводом на украинский.

Напомним, в оригинале первый абзац пункта 2 коммюнике звучит следующим образом: "Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной основе".

Если вкратце - то в коммюнике декларируется приверженность вводить особый статус Донбасса, как это указано в Минских соглашениях. То есть отдельным законом о таком статусе, законом об амнистии, законом о выборах, а также внесением изменений в Конституцию.

Однако на официальном сайте президента Украины эта часть текста переведена с интересной правкой.

"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".

То есть, в переводе Офиса президента закралось упоминание закона об особом статусе Донбасса. Хотя этот закон - лишь часть норм, которые нужно внедрить в украинское законодательство согласно Минску-2. То есть Офис президента представил дело так, будто в Париже вчера договорились работать над этим законом, а остальные аспекты особого статуса (главный из которых это изменения в Конситуцию) "забыли".

Ранее "Страна" давала оценки экспертов и журналистов о Нормандской встрече 9 декабря.

Мы также разбирались, что пишут западные СМИ об итогах встречи "нормандской четверки".