В стенах украинского парламента произошла потасовка при участии "свободовцев". Инцидент произошел в аграрном комитете. Кадры опубликовал пользователь Андрей Якобчук.

"Такого махача Верховная Рада давно не видела", - говорится в подписи.

Отметим, что со стороны свободовцев в драке приняли бывшие нардепы - Юрий Сиротюк и Эдуард Леонов. Причиной инцидента сейчас называют вопрос открытия рынка земли.

Видео: Facebook/Андрей Якобчук

Напомним, 5 декабря партию "Слуга народа" потряс очередной громкий скандал. В сессионном зале Верховной Рады подрались однопартийцы Макс Бужанский и Гео Лерос.

Также "Страна" писала, что депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк, который является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, в шутку показал своим коллегам, как отбиваться в случае нападения.

Также мы писали о том, что прокуратура будет настаивать на аресте Ляшко без альтернативы залога за драку с Герусом.