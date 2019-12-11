В среду, 11 декабря, в одесском суде будут избирать меру пресечения для директора сгоревшего колледжа в Одессе Любови Кочерги. Об этом сообщает "Думская".

Уточняется, что прокуратура намерена потребовать для подследственной круглосуточный домашний арест. Также решается вопрос об отстранении Любови Кочерги от должности.



Напомним, директор колледжа Любовь Кочерга стала первой, кто получил подозрение по делу о смертельном пожаре в Одессе. Чиновницу подозревают в служебной халатности, поскольку в здании учебного заведения были грубо нарушены правила противопожарной безопасности.

Напомним, пожар вспыхнул утром 4 декабря. По последним данным, известно о 12 погибших. Судьба еще четверых людей остается неизвестной.

Также мы сообщали, что в прокуратуре высказали мнение о том , что если бы сотрудница колледжа вовремя вытащила вилку задымившегося провода из розетки, то пожара могло и не быть.