Президент России Владимир Путин не смотрел украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать.

Как передает журналист Дмитрий Смирнов в Telegram-канале Пул №3, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин не смотрел "Слугу народа" с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет", - сказал пресс-секретарь.

Фото: t.me/dimsmirnov175

Ранее стало известно, что на российском канале ТНТ, который специализируется на комедийных ситкомах и где уже 15-й год строят любовь участники "Дома-2", начали показывать украинский сериал "Слуга народа".

На днях "Страна" писала, что на сайте Кремля новости об украинском президенте были проиллюстрированы кадром с персонажем Василием Голобородько из сериала "Слуга народа".

Мы также рассказывали, что партия в Болгарии показала агитационный ролик с расстрелом Голобородько депутатов из сериала "Слуга народа".