Лояльный к президенту США Дональду Трампу телеканал One America News пытался получить визу для экс-народного депутата Украины и разоблачителя экс-президента Порошенко Александра Онищенко до его ареста в Германии.

Об этом сообщает The Daily Beast.

Сообщается, что у Александра Онищенко якобы есть компрометирующая информация о деятельности в Украине сына экс-вице-президента США Хантера Байден. Его отец Джо может стать конкурентом президента США Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году.

Отмечается, что дружественное к Трампу средство массовой информации пыталось помочь Онищенко получить визу для въезда в США до его ареста 29 ноября.

"Я могу подтвердить, что One America News Network действительно пыталась получить ряд виз для бывших украинских чиновников для поездки в Соединенные Штаты, включая Александра Онищенко. One America News Network сделала запрос до задержания Онищенко. На сегодняшний день расследование One America News обошлось в 100 000 долларов", - сообщил президент сети ОАNN Чарльз Херринг.

При этом по словам Херринга, его сеть все еще ищет возможность получения виз для нескольких других бывших чиновников из Украины, но не для Александра Онищенко. Для кого именно он не сказал.

Отмечается, что об усилиях ОАNN помочь Онищенко с визой стало известно после того, как адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани прилетал в Киев для встречи с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. В поездке Джулиани сопровождал корреспондент ОАNN.

Также сообщается, что Онищенко рассказал медиа-сайту CD Media, что подал заявку на визу в США в начале 2019 года.

В издании отмечают, что в последние годы One America News пытается опередить Fox News, Fox Business и Sinclair в преданности Трампу. И Трамп уже это заметил. Президент США написал в Twitter каналу, отчитывая Fox News за его недостаточную поддержку.

Ранее мы разбирались, почему в Германии задержали экс-нардепа и даст ли он в Украине показания против Порошенко.

Как сообщала "Страна", по словам Игоря Мосийчука, люди, близкие к экс-президенту Порошенко, ищут бойцов в кругах добробатовцев для осуществления "наружного наблюдения" за задержанным в Германии бывшим нардепом Александром Онищенко в случае его экстрадиции в Украину.

Также о готовящемся покушении на Александра Онищенко сообщил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

Напомним, что по данным из Госдепа, в 2019 году США отказали в визе каждому второму обращавшемуся за ней гражданину Украины.