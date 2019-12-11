Правительство не планирует повышать размер стипендий в следующем году. Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад, передает "РБК-Украина".

Так, стипендии могут повыситься, но количество студентов, которые их будут получать - сократится. При этом Новосад назвала стипендию "мотивацией лучших".

"Когда же мы говорим об академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", - сказала она.

Напомим, 20 ноября Фонд социального страхования (ФСС) вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам.

Также мы писали о том, что Рада приняла закон об отслеживании и проверке пенсий и стипендий.