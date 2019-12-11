В Днепре на производстве погиб рабочий. Трагедия произошла в ночь на 10 декабря на территории завода "Днепромлын", который находится на улице Производственной, сообщает "Информатор".

Здесь, около 04:00 на голову 41-летнему сотруднику предприятия при выполнении им рабочих обязанностей упал металлический швеллер. Удар оказался настолько сильным, что мужчина скончался на месте.

Сейчас правоохранители выясняют все детали этого происшествия и разбираются, стала ли смерть рабочего результатом нарушения правил техники безопасности.

Ранее "Страна" писала о том, что в сентябре в Украине за один день погибли один бурильщик и два строителя.

Также мы сообщали, что в Польше погиб украинец, получивший смертельную травму на заводе.