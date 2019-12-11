На заводе "Днепромлын" упавший швеллер убил ночного рабочего
В Днепре на производстве погиб рабочий. Трагедия произошла в ночь на 10 декабря на территории завода "Днепромлын", который находится на улице Производственной, сообщает "Информатор".
Здесь, около 04:00 на голову 41-летнему сотруднику предприятия при выполнении им рабочих обязанностей упал металлический швеллер. Удар оказался настолько сильным, что мужчина скончался на месте.
Сейчас правоохранители выясняют все детали этого происшествия и разбираются, стала ли смерть рабочего результатом нарушения правил техники безопасности.
Ранее "Страна" писала о том, что в сентябре в Украине за один день погибли один бурильщик и два строителя.
Также мы сообщали, что в Польше погиб украинец, получивший смертельную травму на заводе.
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